Такую позицию высказал ведущий спортивного шоу на talkSPORT Саймон Джордан. Он также прокомментировал официальное объявление о масштабном поединке между двумя британцами.

Усика назвали лучшим, чем Фьюри и Джошуа

По словам эксперта, именно доминирование Усика на ринге приуменьшило спортивное наследие Фьюри и Джошуа, переведя их противостояние в плоскость финансов, а не величия.

Усик затмил их обоих. Его появление фактически сняло вопрос о том, кто был самым выдающимся боксером последнего десятилетия, ведь он превзошел их обоих. Теперь все сводится к тому, у кого из них больше наград или кто заработает больше денег. С точки зрения спортивного наследия это несколько умаляет их статус, хотя их банковские счета только растут,

– заявил Джордан.

В то же время ведущий выразил надежду, что поединок между британскими звездами не станет "пустым пшиком", а подарит фанатам настоящее зрелище и продемонстрирует максимум, на который они еще способны.

Напомним, что громкий бой Фьюри – Джошуа официально запланирован на 11 декабря. Противостояние пройдет на 80-тысячной арене Principality Stadium в Кардиффе (Уэльс), а эксклюзивным транслятором события выступит стриминговая платформа Netflix.