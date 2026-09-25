Таку позицію висловив ведучий спортивного шоу на talkSPORT Саймон Джордан. Він також прокоментував офіційне оголошення масштабного бою між двома британцями.

Усика назвали кращим ніж Ф'юрі та Джошуа

За словами експерта, саме домінування Усика на ринзі применшило спортивну спадщину Ф'юрі та Джошуа, перевівши їхнє протистояння у площину фінансів, а не величі.

Усик затьмарив їх обох. Його поява фактично зняла питання про те, хто був найвидатнішим боксером останнього десятиліття, адже він перевершив їх обох. Тепер усе зводиться до того, хто з них має більше регалій чи хто заробить більше грошей. З погляду спортивної спадщини це дещо применшує їхній статус, хоча їхні банківські рахунки лише зростають,

– заявив Джордан.

Водночас ведучий висловив сподівання, що поєдинок між британськими зірками не стане "пустим пшиком", а подарує фанатам справжнє видовище та продемонструє максимум, на який вони ще здатні.

Нагадаємо, що гучний бій Ф'юрі – Джошуа офіційно заплановано на 11 грудня. Протистояння прийматиме 80-тисячна арена Principality Stadium у Кардіффі (Уельс), а ексклюзивним транслятором події виступить стримінгова платформа Netflix.