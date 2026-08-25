Сергей Лапин, советник Александра Усика, во время шоу Rising Stars II во Львове эксклюзивно для 24 Канала прокомментировал переговоры между командами Джошуа и Фьюри.

В команде Усика сделали заявление о бое Джошуа – Фьюри

Прежде всего функционер рассказал, что "Эй-Джей" начинает свой тренировочный лагерь. Кроме того, Лапин уверен, что долгожданная битва британских боксеров состоится, пусть даже сейчас они делают противоречивые заявления.

Думаю, через неделю у нас появится информация. Все будет хорошо,

– сказал он.

Спор вокруг организации встречи Лапин связал с тем, что над ней работают "сливки промоутерского мира", в частности Эдди Гирн из Matchroom Boxing, Фрэнком Уорреном из Queensberry Promotions, Дейной Уайтом из UFC и инвестором из Саудовской Аравии Турки Аль-Шейхом.

Это их работа. Наша работа – брать этих ребят и добиваться, чтобы наш боец побеждал, – резюмировал он.

По предварительным данным, бой Джошуа – Фьюри запланирован на 20 ноября и должен состояться на арене "Мэдисон-сквер-гарден" в Нью-Йорке.

Из-за разногласий относительно места проведения поединка о нем до сих пор не объявили официально. Более того, Фьюри заявил, что в ноябре проведет бой с другим соперником, если встреча с Джошуа не будет утверждена.

Добавим, что победитель поединка Джошуа и Фьюри может сразиться с чемпионом мира по версии WBC Агитом Кабаелом. Президент WBC Маурисио Сулейман накануне подтвердил готовность организации присвоить этому противостоянию статус официального финального элиминатора в супертяжелом весе.