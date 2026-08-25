Сергій Лапін, радник Олександра Усика, під час шоу Rising Stars II у Львові, ексклюзивно для 24 Каналу прокоментував переговори між командами Джошуа та Ф'юрі.

В Усика зробили заяву про бій Джошуа – Ф'юрі

Передусім функціонер розповів, що "Ей-Джей" розпочинає свій тренувальний табір. Окрім того, Лапін впевнений, що довгоочікувана битва британських боксерів відбудеться, хай навіть зараз вони роблять суперечливі заяви.

Думаю, через тиждень ми будемо знайти інформацію. Все буде добре,

– сказав він.

Баталії щодо організації зустрічі Лапін пов'язав з тим, що над нею працюють "промоутерські вершки", зокрема Едді Гірн з Matchroom Boxing, Френк Воррен з Queensberry Promotions, Дейна Вайт з UFC та інвестор із Саудівської Аравії Туркі Аль-Шейх.

"Це їхня праця. Наша праця – цих хлопців брати й щоб наш файтер перемагав", – резюмував він.

За попередніми даними, бій Джошуа – Ф'юрі запланований на 20 листопада та має відбутися на арені "Медісон-сквер-гарден" у Нью-Йорку.

Через розбіжності щодо місця проведення поєдинку про нього досі не оголосили офіційно. Ба більше, Ф'юрі заявив, що проведе в листопаді бій з іншим суперником, якщо зустріч з Джошуа не затвердять.

Додамо, що переможець поєдинку Джошуа та Ф'юрі може битися з чемпіоном світу за версією WBC Агітом Кабаєлом. Президент WBC Маурісіо Сулейман напередодні підтвердив готовність організації надати протистоянню статус офіційного фінального елімінатора у надважкій вазі.