Журнал Ring охарактеризовал их дуэль взглядов как "забавное противостояние". Причиной стало то, что российский боксер поднял ирландца с пола.
Что известно о Фьюри и Махмудове?
37-летний Фьюри объявил о завершении карьеры в январе прошлого года после двух поражений подряд от Александра Усика, однако уже в январе этого года заявил о своем возвращении на ринг.
Махмудов, представляющий Канаду, в своем последнем бою в октябре прошлого года победил Дэвида Аллена единогласным решением судей.
Как прошла прошедшая дуэль взглядов между Фьюри и Махмудовым?
- Как сообщил транслятор боя Netflix, встреча прошла на крыше стадиона "Тоттенхэм Хотспур" в Лондоне – именно здесь 11 апреля запланирован их поединок.
- Вопреки ожидаемой напряженности и агрессии, атмосфера была достаточно непринужденной: Фьюри действовал в присущей ему манере, обнял соперника и даже в шутку послал ему воздушный поцелуй.
Махмудов ответил сдержанно – несмотря на улыбку, он выглядел немного смущенным из-за такого поведения британца. Зато сам Фьюри во время фотосессии чувствовал себя свободно и, по словам журналистов, больше флиртовал с оппонентом, чем пытался оказать психологическое давление.