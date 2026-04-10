Укр Рус
Fight News 24 Новости бокса Смех и объятия: как прошла битва взглядов Фьюри и Махмудова
10 апреля, 11:00
Александра Власова
Основные тезисы
  • Фьюри и Махмудов провели дуэль взглядов перед боем, запланированным на 11 апреля в Лондоне.
  • Встреча прошла в непринужденной атмосфере, с объятиями и шутками от Фьюри, что удивило Махмудова.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри и Арсланбек Махмудов, который имеет российские корни, провели традиционную дуэль взглядов накануне боя. Их поединок запланирован на 11 апреля в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм Хотспур".

Журнал Ring охарактеризовал их дуэль взглядов как "забавное противостояние". Причиной стало то, что российский боксер поднял ирландца с пола.

Что известно о Фьюри и Махмудове?

37-летний Фьюри объявил о завершении карьеры в январе прошлого года после двух поражений подряд от Александра Усика, однако уже в январе этого года заявил о своем возвращении на ринг.

Махмудов, представляющий Канаду, в своем последнем бою в октябре прошлого года победил Дэвида Аллена единогласным решением судей.

Как прошла прошедшая дуэль взглядов между Фьюри и Махмудовым?

  • Как сообщил транслятор боя Netflix, встреча прошла на крыше стадиона "Тоттенхэм Хотспур" в Лондоне – именно здесь 11 апреля запланирован их поединок.
  • Вопреки ожидаемой напряженности и агрессии, атмосфера была достаточно непринужденной: Фьюри действовал в присущей ему манере, обнял соперника и даже в шутку послал ему воздушный поцелуй.

  • Махмудов ответил сдержанно – несмотря на улыбку, он выглядел немного смущенным из-за такого поведения британца. Зато сам Фьюри во время фотосессии чувствовал себя свободно и, по словам журналистов, больше флиртовал с оппонентом, чем пытался оказать психологическое давление.