Фьюри против россиянина Махмудова: где посмотреть бой в Украине

В субботу 11 апреля состоится очередное возвращение Тайсона Фьюри на ринг. После еще одного завершения карьеры британец будет боксировать против россиянина Арсланбека Махмудова.

Неделю назад Лондон принял бой между Дереком Чисорой и Деонтеем Уайлдером. Сегодня на стадионе футбольного клуба "Тоттенхэм" на ринге сойдутся Тайсон Фьюри и Арсланбек Махмудов.

Интересно Мало кто знает, что Тайсон Фьюри бывал в Донецке: что он там делал

Где и когда посмотреть бой Фьюри против Махмудова?

Тайсон Фьюри возвращается на ринг после того, как объявил о завершении карьеры, проиграв реванш Александру Усику в декабре 2024 года. Соперником для камбэка британец выбрал россиянина Арсланбека Махмудова.

Боксеры выйдут на ринг в субботу ближе к полуночи. В Украине трансляцию поединка можно будет посмотреть благодаря трансляции на Netflix. Прямой эфир будет доступен по подписке, стоимость которой начинается от 5 евро.

Что известно о бое Фьюри и Махмудова?

Тайсон Фьюри сообщил, что не имеет долгосрочного плана на свою карьеру. Сейчас перед ним только один бой с Махмудовым. Он добавил, что в случае поражения россиянину он окончательно завершит свою профессиональную карьеру.

Впрочем искусственный интеллект прогнозирует победу британца, к тому же досрочно. ИИ отмечает, что Фьюри нокаутирует Махмудова в девятом раунде. Следует отметить, что "цыганский барон", как называют Фьюри, проиграл в своей карьере всего 2 поединка, и оба Александру Усику.

