Фьюри против россиянина Махмудова: где посмотреть бой в Украине
- Тайсон Фьюри возвращается на ринг, чтобы встретиться с россиянином Арсланбеком Махмудовым, и бой состоится на стадионе "Тоттенхэм".
- Бой будет транслироваться в Украине на Netflix, а подписка на этер начинается от 5 евро.
В субботу 11 апреля состоится очередное возвращение Тайсона Фьюри на ринг. После еще одного завершения карьеры британец будет боксировать против россиянина Арсланбека Махмудова.
Неделю назад Лондон принял бой между Дереком Чисорой и Деонтеем Уайлдером. Сегодня на стадионе футбольного клуба "Тоттенхэм" на ринге сойдутся Тайсон Фьюри и Арсланбек Махмудов.
Интересно Мало кто знает, что Тайсон Фьюри бывал в Донецке: что он там делал
Где и когда посмотреть бой Фьюри против Махмудова?
Тайсон Фьюри возвращается на ринг после того, как объявил о завершении карьеры, проиграв реванш Александру Усику в декабре 2024 года. Соперником для камбэка британец выбрал россиянина Арсланбека Махмудова.
Боксеры выйдут на ринг в субботу ближе к полуночи. В Украине трансляцию поединка можно будет посмотреть благодаря трансляции на Netflix. Прямой эфир будет доступен по подписке, стоимость которой начинается от 5 евро.
Что известно о бое Фьюри и Махмудова?
Тайсон Фьюри сообщил, что не имеет долгосрочного плана на свою карьеру. Сейчас перед ним только один бой с Махмудовым. Он добавил, что в случае поражения россиянину он окончательно завершит свою профессиональную карьеру.
Впрочем искусственный интеллект прогнозирует победу британца, к тому же досрочно. ИИ отмечает, что Фьюри нокаутирует Махмудова в девятом раунде. Следует отметить, что "цыганский барон", как называют Фьюри, проиграл в своей карьере всего 2 поединка, и оба Александру Усику.
Последние новости о Тайсоне Фьюри: кратко
- Фьюри назвал главное условие своего окончательного завершения карьеры. Поэтому, его возобновление карьеры может длиться один бой.
- Фьюри сделал заявление перед боем с Махмудовым. Британец заявил, что нокаутирует соперника.
- Фьюри чуть не расцеловал россиянина во время дуэли взглядов. Конечно же, это он собирался сделать в шутку.