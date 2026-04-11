Тиждень тому Лондон прийняв бій між Дереком Чісорою та Деонтеєм Вайлдером. Сьогодні на стадіоні футбольного клубу "Тоттенгем" на рингу зійдуться Тайсон Ф'юрі й Арсланбек Махмудов.
Де та коли подивитись бій Ф'юрі проти Махмудова?
Тайсон Ф'юрі повертається на ринг після того, як оголосив про завершення кар'єри, програвши реванш Олександру Усику в грудні 2024 року. Суперником для камбека британець обрав росіянина Арсланбека Махмудова.
Боксери вийдуть на ринг у суботу ближче до опівночі. В Україні трансляцію поєдинку можна буде переглянути завдяки трансляції на Netflix. Прямий етер буде доступний за передплатою, вартість якої починається від 5 євро.
Що відомо про бій Ф'юрі та Махмудова?
Тайсон Ф'юрі повідомив, що не має довгострокового плану на свою кар'єру. Наразі перед ним лише один бій із Махмудовим. Він додав, що в разі поразки росіянину він остаточно завершить свою професійну кар'єру.
Утім штучний інтелект прогнозує перемогу британця, до того ж достроково. ШІ зазначає, що Ф'юрі нокаутує Махмудова в дев'ятому раунді. Слід зазначити, що "циганський барон", як називають Ф'юрі, програв у своїй кар'єрі всього 2 поєдинки, й обидва Олександру Усику.
Останні новини про Тайсона Ф'юрі: коротко
- Ф'юрі назвав головну умову свого остаточного завершення кар'єри. Тож, його відновлення кар'єри може тривати один бій.
- Ф'юрі зробив заяву перед боєм із Махмудовим. Британець заявив, що нокаутує суперника.
- Ф'юрі ледь не розцілував росіянина під час дуелі поглядів. Звісно ж, це він збирався зробити жартома.