Известный промоутер назвал причину срыва боя Фьюри – Руис

Известный промоутер Фрэнк Уоррен раскрыл детали планирования следующего боя бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри. Организатор дал понять, что болельщикам не стоит ждать противостояния с Энди Руисом.

По его словам, переговоры зашли в тупик из-за финансовых разногласий. В интервью для ютуб-канала Playbook Boxing Уоррен заявил, что команда мексиканца выдвинула условия, которые он считает нереалистичными.

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Кто станет следующим соперником Тайсона Фьюри?

Несмотря на отказ от варианта с Руисом, Уоррен заверил, что Тайсон проведет бой на самом высоком уровне. Однако имя оппонента объявят позже, поскольку сейчас вектор внимания сместился на другого звездного соперника.

Сейчас вся команда британца полностью сфокусирована на организации мегафайта против Энтони Джошуа.

Почему не Руис? Причина в том, что он запросил какую-то совершенно сумасшедшую сумму,

– объяснил ситуацию менеджер.

Что известно о возвращении и планах Тайсона Фьюри?

Он официально вернулся в профессиональный бокс в 2026 году после длительного перерыва, объявив амбициозный план на три поединка.

После двух подряд поражений от украинского боксера Александра Усика, Фьюри в начале 2025 года сообщил о завершении карьеры. В течение почти года он не выходил на ринг, занимаясь медийными проектами для BBC и Netflix.

Возвращение на ринг состоялось 11 апреля 2026 года на стадионе "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" в Лондоне, где он одержал победу над Арсланбеком Махмудовым единогласным решением судей.

Следующий бой назначен на 1 августа в Дублине, Ирландия. Соперник еще не известен.

Финальным аккордом года станет долгожданный бой против Энтони Джошуа.