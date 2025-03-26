Хорошее отличие: легендарный Мейвезер выбрал лучшего боксера мира

Флойд Мейвезер высказался относительно современных боксеров. Легендарный американец назвал лучшего бойца мира независимо от весовой категории.

Флойд Мейвезер выбирал среди многих известных боксеров. Однако среди именитых чемпионов со всего мира легендарный боец выбрал звездного американского боксера.

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Кого выбрал Мейвезер

Выбор Мейвезера пал на известного американского боксера. Флойд считает лучшим в мире Теренса Кроуфорда, сообщает 24 канал со ссылкой на DAZN.

Считаю, что сейчас Теренс Кроуфорд все еще остается первым номером в боксе независимо от весовой категории. Очень рад видеть, что он находится на вершине. Кроуфорд был, есть и остается великим боксером,

– сказал Мейвезер.

Интересно, что Теренс Кроуфорд в обновленном рейтинге The Ring занимает лишь третье место. Американского боксера опережают японец Наоя Иноуэ и Александр Усик.

За свою карьеру Теренс Кроуфорд провел 41 поединок. На счету американского боксера 41 победа – 31 из которых нокаутом.