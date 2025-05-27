Промоутер назвал условие, при котором Итаума будет драться против пузана Баколе

В минувшие выходные Мозес Итаума дрался с Майком Балогуном. Поединок состоялся в рамках масштабного боксерского шоу в шотландском Глазго.

Итаума победил эффектным нокаутом соперника, который старше его на 21 год. Теперь юного и талантливого британского боксера ждет новый вызов в его карьере, сообщает 24 канал.

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При каком условии Мозес будет драться с Баколе

Фрэнк Уоррен поделился мыслями относительно возможного боя между Мозесом Итаумой и Мартином Баколе. Промоутер не понимает, почему имя конголезского боксера часто всплывает в бойцовском сообществе, ведь он провалил два прошлых поединка.

Спортивный функционер назвал условие, при котором Мозес Итаума будет драться против Мартина Баколе. Уоррен заявил, что конголезский боксер должен заслужить бой с его подопечным.

Пусть он получит свой "грандиозный бой", выиграет его – тогда и посмотрим, стоит ли ему давать шанс. Но на сегодня – ни один из последних боев не оправдывает его претензий на поединок с Мозесом или кем-то другим из топов,

– сказал Уоррен для BoxNation.

Напомним, что Мартин Баколе последний раз дрался 4 мая 2025 года. Конголезский супертяжеловес расписал мировую ничью с нигерийским боксером Эфе Аджагбой.