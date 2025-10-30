Укр Рус
Fight News 24 Новости бокса Усика призвали сдержать слово: что должен сделать украинский боксер
30 октября, 07:28
2

Усика призвали сдержать слово: что должен сделать украинский боксер

Егор Торяник
Основные тезисы
  • Промоутер Фрэнк Уоррен призвал Александра Усика сдержать слово и драться с Фабио Уордли в 2026 году.
  • Менеджер британского боксера Майкл Офо заявил, что Уордли хочет встретиться с Усиком в ринге.

Александр Усик планирует вернуться на профессиональный ринг в 2026 году. Однако окончательно еще неизвестно, с кем будет драться украинский чемпион.

Промоутер Фрэнк Уоррен обратился с просьбой к Усику. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой BoxNation.

Читайте также Паркер предположил, получит ли реванш против Уордли

Что Уоррен сказал Усику?

Спортивный функционер хочет организовать бой между Александром Усиком и Фабио Уордли. Уоррен надеется, что украинский боксер сдержит обещание.

Без сомнения, Усик – замечательный боксер и лучший боец своего поколения. Он собрал все пояса и выполнял все требования организаций. Он заявил, что готов драться с победителем, и я надеюсь, что он сдержит слово. Это большой бой для Британии и очень важное событие,
– сказал Уоррен.

Ранее Майкл Офо в интервью The Ring высказался о будущем Уордли. Менеджер британского боксера заявил, что его подопечный хочет драться против Усика.

"Фабио доказал, почему является одним из лучших тяжеловесов мира. Но, конечно, следующий вызов – Усик", – сказал функционер.

Усик против Уордли: что известно?

  • Уордли нокаутировал Джозефа Паркера в 11 раунде поединка. Британский боксер стал главным претендентом на титул WBO, которым владеет Усик.

  • Сергей Лапин назвал следующего соперника Усика в 2026 году. Директор команды украинца подтвердил, что боксер сразится с победителем боя Паркер – Уордли.

  • Дерек Чисора сделал прогноз на бой Усик – Уордли. Ветеран хевивейта считает, что британец досрочно проиграет украинскому боксеру.