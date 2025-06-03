Известный промоутер оценил шансы на возвращение Фьюри в ринг

В начале текущего 2025 года Тайсона Фьюри в очередной раз попрощался с профессиональным рингом. Британец решил уйти на пенсию после дебютных поражений в карьере, которые ему в 2024-м году нанес Александр Усик.

В СМИ есть много слухов и комментариев, касающихся возможного возвращения в ринг "Цыганского короля". Зато сам Тайсон Фьюри отрицает эти догадки и интервью, объяснив, почему решил уйти на пенсию.

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Уоррен о шансах на возвращение Фьюри

Похоже, что уже экс-боксер не планирует совершать камбэк в профи-ринг ради боя против Энтони Джошуа. Известный промоутер Фрэнк Уоррен в очередной раз заговорил о вероятном возвращении в бокс Тайсона. с каждым последующим интервью слова авторитетного менеджера становятся все более обреченными, передает 24 Канал со ссылкой на talkSPORT.

Уоррен заверил, что чем больше Фьюри находится на пенсии, тем меньше шансов на его возвращение.

С Тайсоном никогда нельзя говорить "никогда". Но он заработал очень много денег, особенно в последних трех боях в Саудовской Аравии, и сейчас пожинает плоды. Он наслаждается жизнью, как и должен, и с каждым днем и месяцем шансы на его возвращение становятся все меньше. Но с Тайсоном никогда нельзя быть уверенным. Сейчас я бы сказал, что нет, он ушел на пенсию и останется на пенсии. Но через полгода он может передумать, и это Тайсон Фьюри, конечно, он может,

– заявил Уоррен.

Напомним, что Фьюри закончил карьеру в возрасте 36 лет и на статистике в 37 проведенных боев: 34 победы (24 – нокаутом) при 2-х поражениях и одной мировой.

Несмотря на это все Тайсон активно поддерживает форму, довольно часто делится контентом с тренировочного процесса и даже недавно провел 12-раундовый спарринг. Это все заставляет поверить в возможное возвращение британца в профи-ринг. Отметим, что Александр Усик рассматривает трилогию с Тайсоном для своего прощального боя.