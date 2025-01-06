Дэвис надеется, что бой между звездными британцами состоится. Эксперт считает, что это будет большой поединок и привлечет внимание многих фанов, сообщает 24 канал со ссылкой на The Stomping Ground.

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Нельзя потерять бой

Гарет Дэвис поделился мыслями о потенциальном мегафайте между "Цыганским королем" и Эй-Джеем. Британский аналитик также вспомнил интересные поединки, которые не состоялись.

В частности, эксперт высказался о бое между Александром Усиком и Деонтеем Уайлдером. Дэвис отметил, что к большому сожалению, этот проэдинок не смогли организовать.

Мы потеряли очень много классных боев, мы потеряли поединок Усик – Уайлдер, который так и не удалось организовать вовремя,

– сказал Дэвис.

Аналитик заявил, если бой между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа не состоится в 2025 году, то скорее всего зрители уже никогда не смогут увидеть боксеров в одном ринге.

Напомним, что ранее Эй-Джей установил ультиматум "Цыганскому королю" относительно сроков проведения поединка. Также стало известно, какое решение принял Фьюри относительно своего будущего в боксе.