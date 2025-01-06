Девіс сподівається, що бій між зірковими британцями відбудеться. Експерт вважає, що це буде великий поєдинок та приверне увагу багатьох фанів, повідомляє 24 канал із посиланням на The Stomping Ground.

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Не можна втратити бій

Гарет Девіс поділився думками про потенційний мегафайт між "Циганським королем" та Ей-Джеєм. Британський аналітик також пригадав цікаві поєдинки, які не відбулись.

Зокрема, експерт висловився про бій між Олександром Усиком та Деонтеєм Вайлдером. Девіс зазначив, що на превеликий жаль, цей проєдинок не змогли організувати.

Ми втратили дуже багато класних боїв, ми втратили поєдинок Усик – Вайлдер, який так і не вдалося організувати вчасно,

– сказав Девіс.

Аналітик заявив, якщо бій між Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа не відбудеться у 2025 році, то скоріше за все глядачі вже ніколи не зможуть побачити боксерів в одному ринзі.

Нагадаємо, що раніше Ей-Джей встановив ультиматум "Циганському королю" щодо термінів проведення поєдинку. Також стало відомо, яке рішення ухвалив Ф'юрі щодо свого майбутнього у боксі.