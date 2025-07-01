В Болгарии боец ММА откусил ухо сопернику, повторив подвиг Тайсона: кровавое видео

Недавно в Болгарии состоялся турнир по смешанным единоборствам. Георги Валентинов дрался против Митко Илиева.

Поединок в рамках MAX FIGHT 62 завершился дисквалификацией Валентинова. Георги отметился ужасным действием в сторону своего оппонента Илиева, сообщает 24 канал.

Читайте также Топурия брутально нокаутировал Оливейру в кровавой мясорубке в США: эффектный видеообзор

Что натворил Валентинов?

В одном из раундов Георги Валентинов повторил подвиг Майка Тайсона в бою против Эвандера Холифилда. Боец ММА откусил ухо у своего соперника Митко Илиева.

Поединок турнира по ММА MAX FIGHT 62 был завершен по окончании раунда, а Валентинов дисквалифицирован. Впоследствии Георги извинился перед Микто Илиевым за свой поступок.

Валентинов откусил ухо Илиеву: смотрите видео

Георги Валентинов также обратился к болельщикам с извинениями. Боец ММА заявил, что никогда не хотел нарушать правила и спортивный дух и готов понести наказание за свой поступок.

Ранее сообщалось. что Мария Агапова отличилась на битве взглядов с Джессикой Ай перед турниром в Форт-Уэрте. Бывшая бойчиха UFC поцеловала соперницу из Соединенных Штатов Америки.