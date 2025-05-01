Бывший чемпион мира вынужденно покинет бокс в 25 лет: в чем причина

В карьере японского боксера Гиндзиро Шигеоку наступил тяжелый момент. Бывший чемпион мира должен навсегда покинуть бокс.

Недавно Шигеока перенес операцию на мозге. Это произошло после поединка против Педро Тадурана, сообщает 24 канал со ссылкой на Kyodonews.

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Что известно о травме Шигеоку

24 мая состоялся бой между Гиндзиро Шигеокой и Педро Тадураном. Японский боксер проиграл своему визави раздельным решением судей по итогам 12 раундов.

После поединка 25-летний представитель Японии начал терять сознание прямого на ринге. В результате Шигеоку вынесли на носилках и госпитализировали.

Шигеоку вынесли на носилках с ринга: смотрите видео

По правилам Японского боксерского совета Гиндзиро Шигеоку не может иметь профессиональную лицензию, ведь перенес операцию на мозге. Поэтому 25-летний боксер вынужденно должен завершить карьеру.

Сейчас японский боксер находится в отделении интенсивной терапии под наблюдением врачей. У Шигеоку острую субдуральную гематому.