Фьюри одержал досрочную победу: соперник отказался драться

В ночь с 29 на 30 ноября в Роттердаме состоялся большой вечер бокса. В одном из поединков спортивного шоу сражался Хьюи Фьюри.

Его соперником стал Майкл Вебстер. Поединок состоялся в супертяжелом весе, сообщает 24 канал. Читайте также Едва не убил: украинец брутально нокаутировал соперника за 12 секунд – жесткое видео Как завершился бой Фьюри – Уэбстер? Фьюри победил Уэбстера в первом раунде. Во время обмена Майкл травмировался и решил отказаться продолжать поединок. В результате рефери зафиксировал досрочную победу Фьюри. Для британского боксера победа над Уэбстером стала 30-й в карьере. Фьюри объявили победителем боя: смотрите видео Ранее Богдан Соболь завоевал чемпионский титул WBC Baltic. Украинский боксер досрочно одолел Оскара Ахлина из Швеции. Что известно о Фьюри? До поединка с Уэбстером Хьюи Фьюри провел 32 поединка в карьере. За это время британский боксер одержал 29 побед и потерпел три поражения.

Отметим, что он двоюродный брат Тайсона и Томми Фьюри. А тренирует боксера его отец Питер Фьюри.

Перед боем с Уэбстером Фьюри в последний раз дрался в сентябре 2024 года. Тогда он одолел Кристиана Туна.