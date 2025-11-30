Ф'юрі здобув дострокову перемогу: суперник відмовився битися

В ніч з 29 на 30 листопада у Ротердамі відбувся великий вечір боксу. В одному з поєдинків спортивного шоу бився Г'юї Ф'юрі.

Його суперником став Майкл Вебстер. Поєдинок відбувся у надважкій вазі, повідомляє 24 канал. Читайте також Ледь не вбив: українець брутально нокаутував суперника за 12 секунд – жорстке відео Як завершився бій Ф'юрі – Вебстер? Ф'юрі переміг Вебстера у першому раунді. Під час обміну Майкл травмувався та вирішив відмовитися продовжувати поєдинок. У результаті рефері зафіксував дострокову перемогу Ф'юрі. Для британського боксера звитяга над Вебстером стала 30-ю у кар'єрі. Ф'юрі оголосили переможцем бою: дивіться відео Раніше Богдан Соболь завоював чемпіонський титул WBC Baltic. Український боксер достроково здолав Оскара Ахліна зі Швеції. Що відомо про Ф'юрі? До поєдинку з Вебстером Г'юї Ф'юрі провів 32 поєдинки у кар'єрі. За цей час британський боксер здобув 29 перемог та зазнав трьох поразок.

Відзначимо, що він двоюрідний брат Тайсона та Томмі Ф'юрі. А тренує боксера його батько Пітер Ф'юрі.

Перед боєм із Вебстер Ф'юрі востаннє бився у вересні 2024 року. Тоді він здолав Крістіана Туна.