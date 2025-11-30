Ф'юрі здобув дострокову перемогу: суперник відмовився битися
- Г'юї Ф'юрі переміг Майкла Вебстера у першому раунді поєдинку в Ротердамі.
- Це була 30-та перемога в кар'єрі британського боксера Ф'юрі.
В ніч з 29 на 30 листопада у Ротердамі відбувся великий вечір боксу. В одному з поєдинків спортивного шоу бився Г'юї Ф'юрі.
Його суперником став Майкл Вебстер. Поєдинок відбувся у надважкій вазі, повідомляє 24 канал.
Як завершився бій Ф'юрі – Вебстер?
Ф'юрі переміг Вебстера у першому раунді. Під час обміну Майкл травмувався та вирішив відмовитися продовжувати поєдинок.
У результаті рефері зафіксував дострокову перемогу Ф'юрі. Для британського боксера звитяга над Вебстером стала 30-ю у кар'єрі.
Ф'юрі оголосили переможцем бою: дивіться відео
Раніше Богдан Соболь завоював чемпіонський титул WBC Baltic. Український боксер достроково здолав Оскара Ахліна зі Швеції.
Що відомо про Ф'юрі?
До поєдинку з Вебстером Г'юї Ф'юрі провів 32 поєдинки у кар'єрі. За цей час британський боксер здобув 29 перемог та зазнав трьох поразок.
Відзначимо, що він двоюрідний брат Тайсона та Томмі Ф'юрі. А тренує боксера його батько Пітер Ф'юрі.
Перед боєм із Вебстер Ф'юрі востаннє бився у вересні 2024 року. Тоді він здолав Крістіана Туна.