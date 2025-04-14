Вызов на бой Энтони Джошуа бросил британский супертяжеловес Хьюи Фьюри. Это двоюродный брат Тайсона Фьюри, поэтому неудивительно слышать такие заявления, ведь сам "Цыганский король" неоднократно разбрасывался подобными комментариями, пишет 24 Канал со ссылкой на Boxing247.

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Смелое заявление брата Фьюри

Хьюи Фьюри признался, что хочет дойти до чемпионского боя, в котором выиграть титул. Брат "Цыганского короля" заверил, что мог бы закончить карьеру двух гигантов хевивейта.

Я хочу в этом году провести большие поединки. Я хочу и буду претендовать на бой за титул чемпиона мира в супертяжелом весе. Я бы мог закончить карьеру Энтони Джошуа, это касается и Чжана Чжилея,

– заявил Хьюи Фьюри.

Напомним, что ранее была информация, что брат Тайсона в июле планирует подраться с Диллианом Уайтом. Уже даже было известно, что организаторами вечера бокса будет промоутер Изи Азиф и его компания GBM Sports, а боксерское событие состоится в Ирландии.

К слову. 4 апреля 2025-го года Хьюи Фьюри нокаутировал своего земляка Дэна Гарбера по ходу 5-го раунда. Это 30-я победа в 33-х боях (17 – нокаутом) при 3-х поражениях.

Зато у Энтони Джошуа до сих пор нет официального соперника. В СМИ была информация, что Эй Джей может провести бой с Джозефом Паркером, а также с боксером-блогером Джейком Полом. Вроде бы Джошуа уже дал "добро" на битву с Полом-младшим. В то же время экс-чемпион мира Крис Алгиери назвал трех соперников для британца.