Украинский "Халк" проведет бой против двукратного триумфатора Олимпиады
- Игорь Шевадзуцкий встретится с Баходиром Джалоловым в боксе 5 апреля на арене "Barys Arena" в Астане.
- Шевадзуцкий имеет 12 побед и 2 поражения, а Джалолов не соревновался более года, готовясь к Олимпиаде-2024.
Украинский боксер Игорь Шевадзуцкий проведет бой в рамках андеркарда вечера бокса на арене "Barys Arena" в казахстанской Астане. Боксерское событие, которое состоится 5 апреля, организуют компании Top Rank и Nomad Promotions.
Соперником 35-летнего украинского боксера станет Баходир Джалолов из Узбекистана. Игорь Шевадзуцкий будет противостоять двукратному победителю Олимпийских игр (2020, 2024), информирует 24 Канал со ссылкой на аккаунт Nomad Promotions в инстаграме.
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Следующий бой Шевадзуцкого
Поединок с участием украинца состоится в андеркарде вечера бокса. Главным боем боксерского события станет противостояние Жанибека Алимханули против Анауэля Нгамиссенге.
Все бои вечера бокса 5 апреля в Астане / Фото Nomad Promotions
Последний раз Шевадзуцкий выходил в ринг в декабре прошлого года, когда во втором раунде нокаутировал Якуба Сосински из Польши. За спиной украинца 12 побед (10 – нокаутом) и 2 поражения в 14-ти боях в профессионалах.
Зато Джалолов уже более года не соревновался на профи-ринге. Боксер из Узбекистана готовился к Олимпиаде в Париже-2024, где получил свое второе "золото" в карьере. В финале Джалолов победил испанца Аюба Гадфа 5-0.