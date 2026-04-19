Братья по несчастью и крепкий брак Усиков: истории любви величайших украинских боксеров

Поклонников спорта не в последнюю очередь интересует личная жизнь их любимых атлетов. А когда это суперзвезды мирового масштаба, то их истории любви становятся достоянием целой планеты.

Самыми выдающимися украинскими боксерами безусловно являются братья Кличко и Александр Усик, сообщает 24 Канал. Судьбы каждого из них сложились по-разному.

Как Усик познакомился со своей женой?

Александр Усик со своей будущей женой Екатериной познакомился еще в 15 лет. В своих многочисленных интервью спортсмен вспоминает, как развивались их отношения. В частности, он рассказал об их первом поцелуе, к которому будущий чемпион решался очень долго, ведь долгое время он со своей возлюбленной просто гуляли за ручку.

Сейчас супруги воспитывают четверых детей. Екатерина на всех поединках рядом с Александром. Несмотря на длительные подготовительные лагеря Усика можно назвать примерным семьянином. Он постоянно стремится быть рядом с семьей. В частности, говорит о том, что после завершения карьеры полностью посвятит себя семье – жене и детям.

Почему Виталий Кличко развелся с женой?

Виталий Кличко был в браке с бывшей спортсменкой и фотомоделью Натальей Егоровой с 1996 года до 2022 года. Супруги родили троих детей. Во время спортивной карьеры Виталия семья жила в Германии, но когда Виталий начал строить политическую карьеру в Украине, его семья осталась за границей.

Брак не выдержал отношений на расстоянии. В августе 2022 года Виталий и Наталья развелись. В частности, экс-супруга городского головы Киева рассказала, что их пути расходились постепенно. Впрочем между бывшими мужем и женой сохранились теплые отношения.

Насколько бурной была личная жизнь Владимира Кличко?

В своей жизни Владимир Кличко имел бурные отношения с известными моделями и актрисами. Дважды спортсмен был в браке. Первой его женой была Александра Авизова. На модели из Киева Владимир женился в 1996 году, но их брак продлился всего полтора года.

Куда более насыщенной оказалась его история любви с Хейден Панеттьери. Владимир был на 13 лет старше девушки и на 45 сантиметров выше. Тем не менее у них родилась дочь. Впрочем роды сильно ударили по психологическому состоянию Хейден. Она стала злоупотреблять алкоголем, стала наркозависимой. Это разрушило ее отношения с боксером. Владимир забрал дочь в Украину и воспитывал ее вместе со своей мамой.

