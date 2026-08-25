Известный промоутер Александр Красюк накануне поединка поделился прогнозом о том, кто выйдет победителем из боя Итаума – Хргович, а значит, и станет новым чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе. Слова генерального директора K2 Promotions передает журналист Максим Диденко.

Прогноз Красюка на бой Итаума – Хргович

По мнению Красюка, встреча с Хрговичем – это первое настоящее испытание для 21-летнего Итаума, который все предыдущие 14 поединков выиграл досрочно.

Промоутер считает британца фаворитом и предположил, что бой продлится 12 раундов.

Это первое настоящее испытание для вундеркинда Мозеса. На мой взгляд, чаша весов склоняется в сторону Итаумы в технически сложном 12-раундовом поединке. Однако такой прогноз может оправдаться только в том случае, если оба претендента отработали тренировочный лагерь на все 100,

– сказал Красюк.

Напомним, в рамках шоу на O2 Arena в Лондоне, главным событием которого станет бой Итаумы против Хрговича, свой поединок проведет известный украинский боксер Денис Беринчик.

Соперником бывшего чемпиона мира станет местный любимец Сэм Ноукс. Для Беринчика это будет первый бой за полтора года после того, как он уступил Кейшону Дэвису титул чемпиона мира.

В Украине камбэк Беринчика, а также встречу Итаума – Хргович покажет медиасервис MEGOGO.