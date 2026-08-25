Відомий промоутер Олександр Красюк напередодні поєдинку поділився прогнозом, хто вийде переможцем бою Ітаума – Хргович, а відтак і стане новим чемпіоном світу з боксу у надважкій вазі. Слова гендиректора K2 Promotions передає журналіст Максим Діденко.

Прогноз Красюка на бій Ітаума – Хргович

На думку Красюка, зустріч з Хрговичем – це перше справжнє випробування для 21-річного Ітауму, який усі попередні 14 поєдинків виграв достроково.

Промоутер вважає британця фаворитом і припустив, що бій триватиме 12 раундів.

Це перше справжнє випробування для вундеркінда Мозеса. У моєму погляді шальки терезів схиляються у бік Ітауми у технічно складному 12-раундовому поєдинку. Однак такий прогноз може бути виправданий лише у тому випадку, якщо обидва претенденти відпрацювали тренувальний табір на всі 100,

– сказав Красюк.

Нагадаємо, в межах шоу на O2 Arena в Лондоні, головною подією якого стане бій Ітауми проти Хрговича, свій поєдинок проведе відомий український боксер Денис Берінчик.

Суперником колишнього чемпіона світу стане місцевий улюбленець Сем Ноукс. Для Берінчика це буде перший поєдинок за півтора року після того, як він програв Кейшону Девісу титул чемпіона світу.

В Україні камбек Берінчика, а також зустріч Ітаума – Хргович покаже медіасервіс MEGOGO.