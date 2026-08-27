"Не собираюсь соглашаться": новая звезда бокса отреагировал на заявление Усика

Британский боксер Мозес Итаума ответил на слова Александра Усика, который отказался от встречи с ним, поскольку не хочет "ломать" талантливого бойца. Новая звезда бокса убежден, что Усик не смог бы сломить его.

В интервью Пирсу Моргану 21-летний британец заявил, что не собирается соглашаться с чем-либо, что говорит украинский боксер. В то же время Итаума отметил, что считает себя лучшим боксером в супертяжелом весе.

Итаума назвал себя лучшим боксером в тяжелом весе

Впрочем, Итаума отдал должное Усику, отметив, что 39-летний украинец победил соперников высокого уровня, тогда как ему это еще предстоит сделать.

Поэтому я двигаюсь постепенно, но уверенно. Возможно, это один из тех вопросов: кто победил бы в расцвете сил – Мозес Итаума или Александр Усик? Но прямо сейчас, если я просто скажу, что собираюсь разгромить Усика, это будет немного высокомерно, и мне не следует этого говорить, потому что я не побеждал соперников такого уровня, которых побеждал он,

– заявил "Новый Майк Тайсон".

Напомним, уже 29 августа Итаума проведет первый в карьере бой за звание чемпиона мира по боксу. В Лондоне ему противостоит опытный хорват Филип Хргович, а на кону встречи будет стоять пояс IBF.

Также в рамках шоу на лондонской O2 Arena свой поединок проведет известный украинский боксер Денис Беринчик.

Бывший чемпион мира в легком весе сразится с Сэмом Ноуксом за пояс WBO International.

Добавим, что в Украине вечер бокса будет транслировать медиасервис MEGOGO.