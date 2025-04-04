Промоутер раскрыл сумасшедший гонорар, который Джошуа может заработать за бой против обидчика Тайсона

Блогер-боксер Джейк Пол неожиданно для всех вызвал Энтони Джошуа на бой. Британский боксер уже отреагировал на подобное заявление Пола-младшего.

Эй Джей заверил, что готов выйти в ринг против Джейка Пола, который в ноябре прошлого года победил по решению судей легендарного Майка Тайсона. Промоутер Эдди Хирн рассказывал, что Пол-младший может провести аж два боя против Энтони Джошуа в ринге.

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Сколько может заработать Джошуа

Хотя бывший чемпион мира Карл Фроч рассказывал, что Джейку не стоит драться с Джошуа, ведь такой поединок отобьет желание Пола возвращаться в бокс.

Известный менеджер раскрыл гонорар, который может заработать Джошуа за поединок со скандальным обидчиком "Железного Майка". Здесь речь идет о безумной сумме, которая может подтолкнуть Энтони к этому противостоянию, сообщает 24 Канал со ссылкой на GiveMeSport.

Когда ты понимаешь, что за бой с Полом ты получишь 100 миллионов фунтов стерлингов, очевидно, что любой человек с мозгами скажет: "О, хорошо, давайте сразимся". Джейк Пол смотрит только на деньги. Ему нравятся деньги,

– заявил Хирн.

Ранее Хирн отмечал, что Энтони нужно еще 6-7 недель, чтобы вернуться в ринг.

Отметим, что бой против Джейка Пола хочет провести Александр Усик. Но есть один важный нюанс – поединок по правилам MMA. Эксперт Гарет Дэвис всячески отговаривает украинца не выходить в октагон. Обозреватель бокса заявлял, что этот поединок может принести Усику около 50 миллионов долларов.