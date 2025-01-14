Манипуляция ради денег: известный промоутер не верит в окончание карьеры Фьюри

Тайсон Фьюри 13 января 2025 года в очередной раз объявил об окончании карьеры. Повесил британец свои перчатки на гвоздь после двух поражений в 2024-м от Александра Усика.

"Цыганский король" решил попрощаться с боксом на фоне слухов о вероятной битве с Энтони Джошуа. Авторитетный промоутер Эдди Хирн отреагировал на решение Тайсона Фьюри.

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Хирн сомневается в решении Фьюри относительно конца карьеры

Эдди Хирн сомневается, что британец навсегда закончил с боксом. Промоутер верит, что Тайсон не поставил точку на своей карьере. Руководитель компании "Matchroom Boxing" уверен, что еще существуют шансы на организацию боя Фьюри против Джошуа. И снова здесь фигурируют деньги, пишет 24 Канал со ссылкой на Matchroom Boxing.

Так, если у Тайсона нет желания больше соревноваться, то завершение карьеры действительно является лучшим вариантом. Это разочарование для фанатов бокса, потому что у нас сейчас есть шанс организовать бой Тайсона с Джошуа. Я не верю, что Фьюри закончит, не подравшись с Энтони. Я сомневаюсь, что мы видели в последний раз Тайсона. Лучше уйти из бокса, чтобы тебе потом кто-то платил за возвращение,

– заявил Хирн.

Промоутер "Цыганского короля" не исключил возможности проведения боя против Эй Джея.

Интересно, что бой Фьюри – Джошуа входил в список поединков, которые в 2025-м году хочет провести Турки Аль аш-Шейх. Даже Александр Усик уже успел сделать свой прогноз на возможного победителя этой битвы британцев.