Промоутер британского супертяжеловеса анонсировал следующий бой Энтони Джошуа. По словам Эдди Хирна, Эй Джей вернется в ринг в декабре 2025-го, пишет 24 Канал со ссылкой на The Stomping Ground.

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Когда Джошуа вернется в ринг?

Если же соперником Джошуа станет боксер-ютубер Джейк Пол, тогда возвращение Энтони на 1-2 месяца может быть отсрочено.

Мы начали с ним, мы и закончим с ним – и конец уже близко, хотя еще не слишком. Он проведет бой в декабре, а если это будет Джейк Пол, то, возможно, в январе или феврале, но увидим,

– сказал Хирн.

Промоутер Джошуа рассказал, что Пол-младший даст "добро" на такой бой, если получит не менее 40 миллионов долларов.

К слову. Джошуа в последний раз выходил в ринг в сентябре 2024-го, когда в 5-м раунде был сенсационно нокаутирован Даниэлем Дюбуа. За спиной 35-летнего Энтони 32 боя в профессионалах, в которых одержал 28 побед (25 – нокаутом) при 4-х поражениях.

Следует добавить, что Джейка Пола также приписывают в соперники Александру Усику. Пол и Усик уже даже провели дуэль взглядов после победного реванша украинца против Даниэля Дюбуа 19 июля в Лондоне. Украинский чемпион не против провести встречу с самоуверенным Полом в октагоне по правилам ММА.

Также менеджер украинского боксера Эгис Климас заверил, что Усик никогда не согласится на бой против Пола-младшего в боксерском ринге, где Александр просто убьет Джейка.