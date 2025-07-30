Промоутер британського супертяжа анонсував наступний бій Ентоні Джошуа. За словами Едді Хірна, Ей Джей повернеться у ринг у грудні 2025-го, пише 24 Канал із посиланням на The Stomping Ground.

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Коли Джошуа повернеться у ринг?

Якщо ж суперником Джошуа стане боксер-ютубер Джейк Пол, тоді повернення Ентоні на 1-2 місяці може бути відтермінований.

Ми почали з ним, ми й закінчимо з ним – і кінець уже близько, хоча ще не надто. Він проведе бій у грудні, а якщо це буде Джейк Пол, то, можливо, у січні або лютому, але побачимо,

– сказав Хірн.

Промоутер Джошуа розповів, що Пол-молодший дасть "добро" на такий бій, якщо отримає не менше 40 мільйонів доларів.

До слова. Джошуа востаннє виходив у ринг у вересні 2024-го, коли у 5-му раунді був сенсаційно нокаутований Даніелем Дюбуа. За спиною 35-річного Ентоні 32 бої у професіоналах, у яких здобув 28 перемог (25 – нокаутом) при 4-х поразках.

Слід додати, що Джейка Пола також приписують у суперники Олександру Усику. Пол та Усик вже навіть провели дуель поглядів після переможного реваншу українця проти Даніеля Дюбуа 19 липня у Лондоні. Український чемпіон не проти провести зустріч із самовпевненим Полом в октагоні за правилами ММА.

Також менеджер українського боксера Егіс Клімас запевнив, що Усик ніколи не погодиться на бій проти Пола-молодшого у боксерському рингу, де Олександр просто вб'є Джейка.