"Задал жару": промоутер Джошуа поделился воспоминаниями о противостоянии с Усиком

Эдди Хирн поделился воспоминаниями о противостоянии Александра Усика с Энтони Джошуа. Промоутер британского боксера оценил выступление обоих спортсменов.

Хирн считает, что Джошуа имел преимущество над Усиком в реванше. Однако промоутер отметил характер, который проявил украинский чемпион, сообщает 24 канал со ссылкой на iFL TV.

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Усик проявил желание победить

Промоутер экс-чемпиона мира Энтони Джошуа отметил, что Александр Усик в последних раундах против его подопечного показал большое желание победить. Эдди Хирн считает, что сейчас украинец большой фаворит в боях с Джошуа и Фьюри.

Британец отметил, что в первом поединке Эй-Джей не удержал темп, но во втором бою он имел хорошую попытку. Хирн рассказал, что после девяти раундов думал, что Джошуа победит, но Усик показал лучшее выступление.

Я считал, что с ним покончено, но он каким-то образом задал жару. В последних трех раундах, он выиграл бой, так что честно говоря, я не уверен, что кто-то может его победить,

– сказал Хирн.

Напомним, что Александр Усик раздельным решением судей победил Энтони Джошуа в реванше, который состоялся в 2022 году. Ранее промоутер британца Эдди Хирн назвал фамилию следующего соперника украинского чемпиона.