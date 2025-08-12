В СМИ все больше информации фигурирует вокруг потенциального боя Александра Усика против Мозеса Итаумы. Влиятельный промоутер Эдди Хирн высказал свое мнение относительно возможного поединка абсолютного чемпиона мира и молодого британца, которому пророчат преемственность Усика.

Эдди Хирн вспомнил разговор с Турки Аль-аш Шейхом, который предложил провести бой против Мозеса Итаумы после реванша Усик – Дюбуа. Промоутер заявил, что не нужно спешить с этим поединком Усика против Итаумы, передает 24 Канал со ссылкой на The Stomping Ground.

Что сказал Хирн о возможном бое Усик – Итаума?

Хирн не исключил того факта, что Итаума в свои 20 лет может выйти в ринг против такого гиганта хевивейта как Усик.

Я знаю, что Турки предлагал это после поединка Усик – Дюбуа. Возможно, один или два боя, но все зависит от того, как вы хотите его продвигать. Я имею ввиду, что, по моему мнению, спешить некуда. Знаете, Мозес – фантастический молодой проспект. Он еще совсем молодой и будет только прогрессировать. Но если вы готовы рискнуть и верите, что он уже сейчас достаточно силен, чтобы победить таких соперников, то почему бы и нет?

– сказал Хирн.

Напомним, что Итаума в свои 20 лет уже провел в профессионалах 12 победных боев (10 – нокаутом). Сам "Новый Майк Тайсон", так его называют, прокомментировал возможную битву с Усиком. Вряд ли Александр будет ждать такой битвы, ведь впереди у него остался только прощальный поединок на профи-ринге.

В то же время Рой Джонс-младший объяснил, почему Итауми не нужно сейчас драться с непобедимым украинцем. Впереди у Мозеса бой против ветерана бокса Диллиана Уайта, который запланирован на 16 августа в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.