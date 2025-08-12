У ЗМІ все більше інформації фігурує навколо потенційного бою Олександра Усика проти Мозеса Ітауми. Впливовий промоутер Едді Хірн висловив свою думку щодо можливого поєдинку абсолютного чемпіона світу та молодого британця, якому пророкуюсь наступництво Усика.

Едді Хірн пригадав розмову із Туркі Аль-аш Шейхом, який запропонував провести бій проти Мозеса Ітауми після реваншу Усик – Дюбуа. Промоутер заявив, що не потрібно поспішати із цим двобоєм Усика проти Ітауми, передає 24 Канал із посиланням на The Stomping Ground.

Що сказав Хірн про можливий бій Усик – Ітаума?

Хірн не виключив того факту, що Ітаума у свої 20 років може вийти у ринг проти такого гіганта хевівейту як Усик.

Я знаю, що Туркі пропонував це після поєдинку Усик – Дюбуа. Можливо, один або два бої, але все залежить від того, як ви хочете його просувати. Я маю на увазі, що, на мою думку, поспішати нікуди. Знаєте, Мозес – фантастичний молодий проспект. Він ще зовсім молодий і буде тільки прогресувати. Але якщо ви готові ризикнути і вірите, що він уже зараз достатньо сильний, щоб перемогти таких суперників, то чому б і ні?

– сказав Хірн.

Нагадаємо, що Ітаума у свої 20 років вже провів у професіоналах 12 переможних боїв (10 – нокаутом). Сам "Новий Майк Тайсон", так його називають, прокоментував можливу битву із Усиком. Навряд Олександр буде чекати такої битви, адже попереду у нього залишився лише прощальний двобій на профі-рингу.

Водночас Рой Джонс-молодший пояснив, чому Ітаумі не потрібно зараз битись із непереможним українцем. Попереду у Мозеса бій проти ветерана боксу Ділліана Вайта, який запланований на 16 серпня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.