Менеджер рассказал, сколько времени есть у Ломаченко, чтобы принять финальное решение о карьере

Карьера Василия Ломаченко до сих пор находится под большим знаком вопроса. Менеджер украинского боксера Эгис Климас рассказал, что Ломаченко возобновил тренировочный процесс, но это не означает, что Василий принял решение продолжить карьеру.

Василий Ломаченко избавился от проблем со спиной. Но ни украинский боксер, ни его тренер до сих пор не определились с будущим в большом спорте.

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Решения до сих пор нет

Менеджер украинца Эгис Климас рассказал, что по правилам IBF, у Ломаченко и его команды есть время до октября текущего 2025-го года, сообщает 24 Канал со ссылкой на YSM Sports Media. Ведь именно до 8 октября украинец должен провести защиту титула против победителя боя Рэймонд Мураталла – Заур Абдуллаев, в котором определится временный чемпион мира IBF.

Решение до сих пор не принято. Ни Папаченко, ни Ломаченко ничего не решили. Он начал тренироваться, но мы не знаем, что будет дальше. Посмотрим,

– рассказал Климас.

Справка. Мураталла в ноябре прошлого года одолел Хесуса Переса Кампоса, а Абдуллаев победил в октябре 2024-го Хуана Хавьера Карраско из Аргентины.

Зато Ломаченко в мае прошлого года победил бывшего "абсолюта" легкого веса из Австралии Джорджа Камбососа. Также в 2024-м году Василий мог выйти в ринг против Шакура Стивенсона, но из-за проблем со спиной "слился" с этого поединка.

Сейчас Ломаченко остановился на статистике 21 проведенный бой в профессионалах, в которых одержал 18 побед (12 – нокаутом), потерпев три поражения.