Менеджер Усика назвал слабое место Дюбуа: его невозможно натренировать

В четверг, 17 июля, состоялась финальная пресс-конференция и дуэль взглядов Александра Усика и Даниэля Дюбуа перед реваншем в Лондоне. Общение боксеров и их команд точно подбросило работу представителям СМИ.

Менеджер украинского боксера Эгис Климас рассказал о слабом месте Даниэля Дюбуа, которое он не смог улучшить по сравнению с первым поединком. Представитель команды Александра Усика уверен, что его клиент во второй раз победит британца 19 июля, сообщает 24 Канал со ссылкой на DAZN Boxing.

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Какая слабая сторона у Дюбуа?

Климас назвал слабое место британского боксера, которое он не сможет натренироваться в зале.

Послушайте, Усик уже сделал это однажды – и сделает снова. Мы как команда очень уверены. Дюбуа тот же боец. Что он может изменить за несколько лет? Ум не натренируешь. И я думаю, это его слабое место,

– сказал Климас.

Отметим, что после окончания карьеры Усик и Дюбуа провели дуэль взглядов. Также Александр столкнулся в забавной очной битве с промоутером "Динамита" Фрэнком Уорреном.

18 июля на супертяжей ждет церемония взвешивания, а уже 19 июля Александр и Даниэль проведут реванш на "Уэмбли". Первый бой закончился победой Усика техническим нокаутом в 9-м раунде. Экс-промоутер украинца Александр Красюк вспомнил, что Дюбуа хотел закончить карьеру после того поражения от Усика. Однако сам Александр уговорил британца остаться в боксе.