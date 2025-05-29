Экс-соперник Усика узнал имя следующего соперника: дата боя

Совсем скоро зрители смогут увидеть зрелищный мегафайт. Легендарный Донг Кинг организует поединок для болгарского боксера Кубрата Пулева.

Регулярный чемпион WBA проведет титульный бой. Следующим соперником болгарина станет американец Майкл Хантер, информирует 24 канал со ссылкой на FSalazarBoxing.

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Когда состоится бой

Всемирная боксерская организация устроила промоутерские торги с минимальной ставкой от одного миллиона долларов. Несмотря на все колебания боксерского сообщества, которое считало, что никто не заплатит такие средства, Дон Кинг решил организовать бой.

Легендарный промоутер заплатил 1 миллион 100 тысяч долларов. Поэтому поединок между Кубратом Пулевым и Майклом Хантером состоится, если не возникнут непредвиденные обстоятельства.

Бой между Кубратом Пулевым и Майкл Хантер встретятся 23 августа в США. Арена, где состоится бой станет известна в ближайшее время.

К слову. Майкл Хантер потерпел единственное поражение в карьере от Александра Усика. Тогда в 2017 году украинский чемпион одолел американского боксера единогласным решением судей.

Последний раз Кубрат Пулев дрался в 2024 году и одолел немца Мануэля Чарра, получив титул регулярного чемпиона мира в крузервейте по версии WBA.

Майкл Хантер в последнем поединке встречался с Кассиусом Чейни. Американский боксер единогласным решением судей одолел земляка в июне 2024 года.