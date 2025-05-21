Звезда Playboy и самая известная ринг-герл порадовала публику горячим контентом в купальнике
- Эмбер Филдс, известная ринг-герл и модель Playboy, выложила откровенные фото в желтом купальнике на своей странице в Instagram.
- Филдс активно занимается спортом, в частности боксом, и регулярно участвует в фотосессиях.
Звезда Playboy Эмбер Филдс активно участвует в различных фотосессиях. Самая известная ринг-герл Америки порадовала фанов новым горячим контентом.
Эмбер Филдс на собственной странице в инстаграм опубликовала порцию откровенных фото. Роскошная девушка похвасталась великолепной фигурой, сообщает 24 канал.
Читайте также Невероятная Екатерина Усик опубликовала обольстительные фото в черно-белых тонах
Невероятная Эмбер Филдс
Эмбер Филдс предстала перед камерой в роскошном образе. Для этого модель выбрала яркий желтый купальник, который подчеркнул ее стройную фигуру и выразительные формы.
Эмбер Филдс в ярком купальнике / Фото из инстаграма ринг-герл
Напомним, что Эмбер Филдс увлекается спортом. В частности, самая известная ринг-герл США занимается боксом.
Кроме этого, девушка регулярно участвует в фотосессиях для глянцевого журнала Playboy. За инстаграмом Филдс следит более миллиона подписчиков.