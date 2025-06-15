Кубинский боксер уничтожил соперника в элиминаторе IBF: брутальное видео
- Энди Крус дрался против Хиронори Миширо в элиминаторе IBF в легком весе.
- Рэймонд Мураталла владеет полноценным титулом IBF в легком весе.
В ночь на 15 июня на Madison Square Garden в Нью-Йорке состоялся безумный вечер бокса. В главном поединке встретились Ричард Гитчинс и Джордж Камбосос.
В андеркарде Гитчинс – Камбосос Энди Крус дрался против Хиронори Миширо. Поединок между кубинским и японским боксерами завершился в пятом раунде, сообщает 24 канал.
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Как завершился бой Крус – Миширо
Энди Крус активно начал поединок против Хиронори Миширо. Уже в третьем раунде японский боксер дважды побывал в нокдауне, но смог подняться.
В четвертом раунде Крус продолжил наращивать темп и преимущество над Миширо. Уже в следующей трехминутке кубинский боксер досрочно одолел японца.
Рефери остановил бой, ведь Хиронори Миширо начал пропускать большое количество ударов и полностью потерял контроль над собой. Таким образом Энди Крус выиграл элиминатор IBF в легком весе.
Крус разбил Миширо: смотрите видео
Напомним, что полноценным титулом владеет Рэймонд Мураталла. Американский боксер получил титул IBF после того, как организация лишила чемпионского пояса Василия Ломаченко.