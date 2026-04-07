Первый обидчик Джошуа бросил вызов британцу на трилогию

Энди Руис в свое время стал первым боксером, кому удалось побить Энтони Джошуа, хотя потом и произошел реванш. Теперь 36-летний американец, который не выходил в ринг с 2024 года, требует от "Эй-Джея" проведения третьего решающего поединка в их споре.

Более того – Руис хвастается, что его поражение британцу якобы случилось только потому, что он сам позволил Джошуа себя одолеть, пишет GiveMeSport.

Какова история противостояний Руиса и Джошуа?

По данным BoxRec, 1 июня 2017 года Руис шокировал Джошуа, который на тот момент был непобежденным чемпионом с 22 триумфами на ринге и нокаутировал самого Владимира Кличко. В седьмом раунде американец мексиканского происхождения вырубил "Эй-Джея" и забрал себе его пояса.

В контракт на бой предусмотрительно внесли пункт о реванше, поэтому уже через полгода боксеры сошлись снова. Пройдя всю дистанцию, Джошуа вернул титулы единогласным решением судей.

Почему Руис требует у Джошуа трилогию?

Энди еще тогда, в 2017 году, говорил, что не отнесся к реваншу серьезно: вместо того, чтобы готовиться, он три месяца развлекался на вечеринках и праздновал чемпионство.

Прошли годы, а убежденность Руиса в том, что Джошуа на самом деле слабее его, только усилилась.

Его жизнь изменилась после нашего боя и моя жизнь тоже изменилась после боя. Я его победил. Он победил меня только потому, что я позволил. Во втором бою я позволил ему ударить себя, потому что был дураком. Я думаю, трилогия – это был бы хороший бой для нас обоих, чтобы вернуться. Но я точно его побежу, на 100%. Если я на 100% и в форме, я не думаю, что кто-то мог бы меня победить,

– самоуверенно заявил Руис.

