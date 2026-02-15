Джошуа потерял 11 миллионов: что произошло с его карьерой

Энтони Джошуа потерял значительную часть своих заработков. Это произошло на фоне решения о вероятном завершении боксерской карьеры.

Как информирует Mirror, британец потерял часть заработка в пользу британской налоговой службы. Речь идет об 11 миллионах фунтов стерлингов.

Как Джошуа потерял часть заработка?

Издание пишет, что в прошлом году Джошуа провел только один бой, когда в декабре нокаутировал ютубера, ставшего боксером, Джейка Пола.

Доля экс-чемпиона мира в призовом фонде составила 68,5 миллиона фунтов стерлингов, хотя почти половина этой суммы ушла на уплату налогов как в США, так и в Великобритании. Примерно 25,6 миллиона фунтов стерлингов ушло в Налоговую службу США (IRS).

Хотя во Флориде нет государственного налога на доходы физических лиц, он все равно был обязан уплатить американский налог на доходы по самой высокой ставке, поскольку бой состоялся на американской территории. Между тем сумма, которая, по оценкам, превышает 5,5 миллионов фунтов стерлингов, поступила в британскую налоговую службу.

За последние 12 месяцев Джошуа, который имеет различные выгодные рекламные контракты, уплатил примерно 11 миллионов фунтов стерлингов налогов в Великобритании, что позволило ему занять 100-е место в списке Sunday Times UK Tax List.

Неясно, увеличит ли Джошуа свои доходы, вернувшись на ринг, поскольку он пытается смириться с автокатастрофой, в которой погибли двое его ближайших друзей. 29 декабря Джошуа попал в аварию в Нигерии, в которой погибли Латиф Айоделе и Син Гами.

Что известно о карьере Джошуа?

Звезда боксера засияла после того, как в 2017 году он победил Владимира Кличко. По данным BoxRec, в том поединке Джошуа сохранил титул IBF и завоевал пояса WBA и IBO.

Долгое время он доминировал в тяжелом весе, однако в течение 2021 – 2022 годов дважды проиграл Александру Усику, после чего карьера спортсмена пошли на спад. "Эй-Джей" мог снова стать чемпионом мира, но в 2024 году проиграл Даниэлю Дюбуа в бою за пояс IBF.

36-летний Джошуа провел на профессиональном ринге 33 поединка, в которых одержал 29 побед.

Как ДТП изменило карьеру Джошуа?