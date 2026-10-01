Джошуа рассказал, будет ли ему помогать команда Усика в бою с Фьюри

Известный боксер Энтони Джошуа рассказал об особенностях подготовки к поединку с Тайсоном Фьюри. На первой официальной пресс-конференции в Лондоне, посвященной "Битве за Британию", "Эй-Джей" признался, что получает советы от бывшего тренера своего будущего соперника.

По его словам, он поддерживает связь с Питером Фьюри – дядей и бывшим тренером Тайсона. Именно под его руководством "Цыганский король" в 2015 году одержал знаковую победу над Владимиром Кличко. Об этом пишут Ring Magazine и ESPN.

Сотрудничество с Питером Фьюри и командой Усика

Связь с Фьюри удалось установить благодаря боксеру Мэтти Харрису, которого сейчас тренирует опытный специалист.

Я общаюсь с Питером Фьюри. Он тоже готов мне помочь,

– заявил Джошуа.

Он добавил, что уже получил несколько важных советов относительно предстоящего поединка.

Кроме того, Энтони объявил о возвращении к тренеру Бену Дэвисону, который будет в его углу во время боя. Однако ключевой особенностью тренировочного лагеря станет то, что Дэвисон будет работать с командой украинского боксера Александра Усика, в частности с тренером Егором Голубом, пишет BoxingScene.

Отметим, что именно команда Усика готовила Джошуа к двум его предыдущим победным поединкам, включая последний тяжелый бой против албанца Кристиана Пренги, в котором "Эй-Джей" дважды оказывался в нокдауне, но вырвал победу нокаутом во втором раунде.

Первая встреча лицом к лицу и детали боя

В ходе официального мероприятия Джошуа и Фьюри уже провели традиционную дуэль взглядов.

Их долгожданный поединок запланирован состоится 11 декабря на стадионе "Principality" в Кардиффе (Уэльс). В поединке между 36-летним Джошуа и 38-летним Фьюри на кону будет стоять пояс WBA Super.

В последнем поединке Джошуа одержал победу над Пренгой, тогда как Фьюри в своем предыдущем бою победил 46-летнего польского боксера Мариуша Ваха.