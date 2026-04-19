В комментарии Boxing Scene спортсмен сказал, что их противостояние заслуживает продолжения, ведь оба уже имеют по одной победе в предыдущих боях. Бойцы провели два поединка в 2019 году.
Что Руис сказал о бое с Джошуа?
"Я считаю, что трилогия с "Эй-Джеем" обязательно должна состояться", – заявил Руис.
36-летний боксер отметил, что именно он позволил Джошуа победить в реванше, ведь не подготовился должным образом и халатно отнесся к встрече.
Его жизнь изменилась после наших боев, и моя жизнь тоже изменилась. Я его победил, а он победил меня в реванше только потому, что я ему это позволил. Я позволил ему бить себя, потому что был идиотом и не отнесся к тому бою серьезно,
– сказал Энди.
Теперь же Руис, который не выходил на ринг с 2024 года, хочет показать свою лучшую версию и реабилитироваться за поражение.
"Я его недооценил и не отнесся серьезно. Да, это моя ошибка. Но разве нельзя все исправить? Разве мы не можем снова стать чемпионами? Можем. Просто надо иметь веру, продолжать работать – и мое время наступит", – считает боксер.
Справка. По данным BoxRec, Руис и Джошуа провели два поединка в 2019 году. Первая встреча закончилась досрочной победой Энди. Однако в реванше британец выиграл решением судей.
Что ждет Джошуа?
Предыдущий бой британского боксера состоялся в декабре 2025 года, когда он брутально нокаутировал блогера Джейка Пола. После этого спортсмен едва не погиб в смертельной аварии в Нигерии.
Как сообщает Daily Mail, в результате ДТП погибли два пассажира автомобиля Lexus – Роберт Латц и Сина Гами, которые были друзьями боксера. Сам Джошуа получил незначительные травмы, но был быстро выписан из больницы.
Из-за аварии британец поставил на паузу спортивную карьеру, вследствие чего не состоялся его бой с Рико Верховеном. Вместо этого кикбоксер выбрал в соперники Александра Усика.
Впрочем, соперником "Эй-Джея" может стать Тайсон Фьюри, который после победы 11 апреля вызвал его на бой. Хотя Джошуа не ответил Фьюри на предложение, но его промоутер Эдди Хирн уже занимается организацией поединка.