В комментарии Boxing Scene спортсмен сказал, что их противостояние заслуживает продолжения, ведь оба уже имеют по одной победе в предыдущих боях. Бойцы провели два поединка в 2019 году.

Что Руис сказал о бое с Джошуа?

"Я считаю, что трилогия с "Эй-Джеем" обязательно должна состояться", – заявил Руис.

36-летний боксер отметил, что именно он позволил Джошуа победить в реванше, ведь не подготовился должным образом и халатно отнесся к встрече.

Его жизнь изменилась после наших боев, и моя жизнь тоже изменилась. Я его победил, а он победил меня в реванше только потому, что я ему это позволил. Я позволил ему бить себя, потому что был идиотом и не отнесся к тому бою серьезно,

– сказал Энди.

Теперь же Руис, который не выходил на ринг с 2024 года, хочет показать свою лучшую версию и реабилитироваться за поражение.

"Я его недооценил и не отнесся серьезно. Да, это моя ошибка. Но разве нельзя все исправить? Разве мы не можем снова стать чемпионами? Можем. Просто надо иметь веру, продолжать работать – и мое время наступит", – считает боксер.

Справка. По данным BoxRec, Руис и Джошуа провели два поединка в 2019 году. Первая встреча закончилась досрочной победой Энди. Однако в реванше британец выиграл решением судей.

Что ждет Джошуа?