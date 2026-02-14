Джошуа планирует приехать в Украину
- Энтони Джошуа планирует посетить Украину, о чем он сообщил своему тренеру Егору Голубу.
- Джошуа интересуется войной в Украине и недавно сделал фото с флагом Украины после победы над Джейком Полом.
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа планирует посетить Украину. Британский боксер пообещал это своему тренеру.
Об этом в интервью ютуб-канала "Тайк Майсон" сообщил украинский тренер Джошуа – Егор Голуб. Британский боксер до сих пор никогда не был в Украине.
Что известно о поездке Джошуа в Украину?
Голуб рассказал, что спортсмен из Британии постоянно интересуется войной в Украине. По его словам, Джошуа планирует поездку несмотря на российскую агрессию.
Он никогда здесь не был, говорит: "Хочу посмотреть". Говорю: "Приезжай. Встретим, покажем". Говорю: "У нас война", а он: "Да ничего страшного". – "Да нет, чувак, это страшно порой бывает". – "Ничего страшного, приду",
– сказал Голуб.
Тренер также прокомментировал фото Джошуа с флагом Украины с логотипом спецподразделения ГУР "Артан", которое боксер сделал после победы над Джейком Полом.
Голуб заверил, что не имеет отношения к этому фото и не знает, когда британец подписывал флаг.
Что известно о Джошуа?
36-летний Джошуа провел на профессиональном ринге 33 поединка, в которых одержал 29 побед. По данным BoxRec, в его пассиве два поражения Александру Усику, а также по одному Энди Руизу и Даниэлю Дюбуа.
В 2017 году британский боксер победил Владимира Кличко, после чего украинец объявил о завершении карьеры.
В конце 2025 года "Эй-Джей" попал в смертельную аварию в Нигерии, после которой, возможно, завершит карьеру. Lexus, в котором был экс-чемпион мира, превысил скорость и врезался в грузовик. В результате аварии погибли 2 тренера боксера – Латиф Айоделе и Син Гами.
После этого появилась информация, что Джошуа решил завершить профессиональную карьеру. Промоутер боксера Эдди Хирн заявил, что пока нет гарантии, что Энтони останется в спорте.
Смертельная авария с Джошуа произошла после того, как он 20 декабря нокаутировал Джейка Пола. В планах британца был бой с Тайсоном Фьюри.