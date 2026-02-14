Джошуа планує приїхати в Україну

Ексчемпіон світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа планує відвідати Україну. Британський боксер пообіцяв це своєму тренеру.

Про це в інтерв'ю ютуб-каналу "Тайк Майсон" повідомив український тренер Джошуа – Єгор Голуб. Британський боксер досі ніколи не був в Україні.

Дивіться також Дюбуа знову йде за Усиком і його титулом: чи зможе британець стати чемпіоном світу

Що відомо про поїздку Джошуа в Україну?

Голуб розповів, що спортсмен з Британії постійно цікавиться війною в Україні. За його словами, Джошуа планує поїздку попри російську агресію.

Він ніколи тут не був, каже: "Хочу подивитися". Кажу: "Приїжджай. Зустрінемо, покажемо". Кажу: "В нас війна", а він: "Та нічого страшного". – "Та ні, чувак, це страшно деколи буває". – "Нічого страшного, приїду",

– сказав Голуб.

Тренер також прокоментував фото Джошуа з прапором України з логотипом спецпідрозділу ГУР "Артан", яке боксер зробив після перемоги над Джейком Полом.

Голуб запевнив, що не має відношення до цього фото та не знає, коли британець підписував прапор.

Що відомо про Джошуа?