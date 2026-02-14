Джошуа планує приїхати в Україну
- Ентоні Джошуа планує відвідати Україну, про що він повідомив своєму тренеру Єгору Голубу.
- Джошуа цікавиться війною в Україні та нещодавно зробив фото з прапором України після перемоги над Джейком Полом.
Ексчемпіон світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа планує відвідати Україну. Британський боксер пообіцяв це своєму тренеру.
Про це в інтерв'ю ютуб-каналу "Тайк Майсон" повідомив український тренер Джошуа – Єгор Голуб. Британський боксер досі ніколи не був в Україні.
Що відомо про поїздку Джошуа в Україну?
Голуб розповів, що спортсмен з Британії постійно цікавиться війною в Україні. За його словами, Джошуа планує поїздку попри російську агресію.
Він ніколи тут не був, каже: "Хочу подивитися". Кажу: "Приїжджай. Зустрінемо, покажемо". Кажу: "В нас війна", а він: "Та нічого страшного". – "Та ні, чувак, це страшно деколи буває". – "Нічого страшного, приїду",
– сказав Голуб.
Тренер також прокоментував фото Джошуа з прапором України з логотипом спецпідрозділу ГУР "Артан", яке боксер зробив після перемоги над Джейком Полом.
Голуб запевнив, що не має відношення до цього фото та не знає, коли британець підписував прапор.
Що відомо про Джошуа?
36-річний Джошуа провів на професійному ринзі 33 поєдинки, в яких здобув 29 перемог. За даними BoxRec, у його пасиві дві поразки Олександру Усику, а також по одній Енді Руїзу та Даніелю Дюбуа.
У 2017 році британський боксер переміг Володимира Кличка, після чого українець оголосив про завершення кар'єри.
Наприкінці 2025 року "Ей-Джей" потрапив у смертельну аварію в Нігерії, після якої, можливо, завершить кар'єру. Lexus, у якому був ексчемпіон світу, перевищив швидкість і врізався у вантажівку. Унаслідок аварії загинули 2 тренери боксера – Латіф Айоделе та Сін Гамі.
Після цього з'явилася інформація, що Джошуа вирішив завершити професійну кар'єру. Промоутер боксера Едді Гірн заявив, що наразі немає гарантії, що Ентоні залишиться у спорті.
Смертельна аварія з Джошуа сталася після того, як він 20 грудня, коли нокаутував Джейка Пола. У планах британця був бій з Тайсоном Ф'юрі.