Экс-чемпион мира может подраться за "космические средства": кто станет соперником

Энтони Джошуа готовится к возвращению на ринг после годичной паузы. Вероятно, следующим соперником станет американский блогер Джейк Пол.

Появились новые детали относительно поединка между Джошуа и Полом. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на The Ring.

Будет ли драться Джошуа с Полом?

Майк Коппинджер высказался относительно боя между Эй Джеем и Полом. Журналист сообщил, что сейчас боксер и блогер находятся на финальном этапе переговоров о поединке.

Кроме того, известна ориентировочная дата боя Джошуа – Пол. Поединок должен состояться в декабре 2025 года, а транслировать противостояние будет Netflix.

Напомним, что блогер должен был драться против Джервонты Дэвиса в ноябре этого года. Однако бой сорвался, поскольку соперника Пола обвинили в насилии.

Как пишет GiveMeSport, Энтони Джошуа может заработать космические средства за поединок с Джейком Полом. По словам промоутера Эдди Хирна, сумма составляет 100 миллионов фунтов.

Что известно о Джошуа и Поле?