Экс-чемпион мира может подраться за "космические средства": кто станет соперником
- Энтони Джошуа находится на финальном этапе переговоров о поединке, который может состояться в декабре 2025 года.
- Джошуа может заработать за этот бой 100 миллионов фунтов, трансляцию обеспечит Netflix.
Энтони Джошуа готовится к возвращению на ринг после годичной паузы. Вероятно, следующим соперником станет американский блогер Джейк Пол.
Появились новые детали относительно поединка между Джошуа и Полом. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на The Ring.
Будет ли драться Джошуа с Полом?
Майк Коппинджер высказался относительно боя между Эй Джеем и Полом. Журналист сообщил, что сейчас боксер и блогер находятся на финальном этапе переговоров о поединке.
Кроме того, известна ориентировочная дата боя Джошуа – Пол. Поединок должен состояться в декабре 2025 года, а транслировать противостояние будет Netflix.
Напомним, что блогер должен был драться против Джервонты Дэвиса в ноябре этого года. Однако бой сорвался, поскольку соперника Пола обвинили в насилии.
Как пишет GiveMeSport, Энтони Джошуа может заработать космические средства за поединок с Джейком Полом. По словам промоутера Эдди Хирна, сумма составляет 100 миллионов фунтов.
Что известно о Джошуа и Поле?
Энтони Джошуа в последний раз дрался в сентябре 2024 года. Тогда британский боксер потерпел поражение от Даниэля Дюбуа.
Гарет Дэвисон рассказал, почему не может быть третьего боя Джошуа – Усик. Причина в том, что британец потренировался в лагере украинского чемпиона.
Джейк Пол в последний раз дрался летом этого года. Американский блогер одолел Хулио Сезара Чавеса-младшего.