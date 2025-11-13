Ексчемпіон світу може побитися за "космічні кошти": хто стане суперником
- Ентоні Джошуа перебуває на фінальному етапі перемовин щодо поєдинку, який може відбутися у грудні 2025 року.
- Джошуа може заробити за цей бій 100 мільйонів фунтів, трансляцію забезпечить Netflix.
Ентоні Джошуа готується до повернення на ринг після річної паузи. Ймовірно, наступним суперником стане американський блогер Джейк Пол.
З'явилися нові деталі щодо поєдинку між Джошуа та Полом. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на The Ring.
Чи битиметься Джошуа з Полом?
Майк Коппінджер висловився стосовно бою між Ей Джеєм та Полом. Журналіст повідомив, що наразі боксер та блогер перебувають на фінальному етапі перемовин щодо поєдинку.
Окрім того, відома орієнтовна дата бою Джошуа – Пол. Поєдинок має відбутися у грудні 2025 року, а транслюватиме протистояння Netflix.
Нагадаємо, що блогер мав битися проти Джервонти Девіса у листопаді цього року. Проте бій зірвавс, оскільки суперника Пола звинуватили у насильстві.
Як пише GiveMeSport, Ентоні Джошуа може заробити космічні кошти за поєдинок із Джейком Полом. Зі слів промоутера Едді Хірна, сума складає 100 мільйонів фунтів.
Що відомо про Джошуа та Пола?
Ентоні Джошуа востаннє бився у вересні 2024 року. Тоді британський боксер зазнав поразки від Даніеля Дюбуа.
Гарет Девісон розповів, чому не може бути третього бою Джошуа – Усик. Причина у тому, що британець потренувався у таборі українського чемпіона.
Джейк Пол востаннє бився влітку цього року. Американський блогер здолав Хуліо Сезара Чавеса-молодшого.