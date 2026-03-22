"Я прекрасно провел время": Джошуа поделился впечатлениями от визита в Украину
- Энтони Джошуа посетил Украину в марте 2026 года по приглашению Александра Усика, где посетил турнир Rising Stars и мемориал погибшим защитникам Украины.
- Джошуа поделился положительными впечатлениями от визита, поблагодарил за гостеприимство и пообещал вернуться еще раз.
Британский боксер Энтони Джошуа вместе с Александром Усиком посетил Украину. После поездки он поделился своими впечатлениями с поклонниками.
Он поблагодарил Усика за теплый прием и помощь в организации поездки на турнир Rising Stars. Бывший чемпион мира в супертяжелом весе опубликовал в инстаграм сторис, в которой рассказал о своих эмоциях от пребывания в стране.
Что сказал Джошуа о визите в Украину?
Украина, я прекрасно провел время. Спасибо за теплый прием и гостеприимство. Александр Усик и Ready to Fight, спасибо за приглашение. До следующей встречи,
– рассказал Джошуа.
Энтони Джошуа о поездке в Украину / Фото скриншот инстарам сторис Джошуа
Что известно о визите Джошуа в Украину?
- В марте 2026 года Джошуа впервые посетил Украину, прибыв в Киев 20 марта по приглашению украинского чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика.
- Во время этого визита он вместе с украинским боксером прогулялся по столице, посетил ключевые достопримечательности, в частности мемориал погибшим защитникам Украины, где почтил память солдат, отдавших жизнь во время полномасштабного вторжения России.
По данным talksport, Джошуа также стал зрителем профессиональных боксерских поединков в Украине, среди которых – дебют Александра Хижняка и других боксерских шоу, наблюдая за боями вместе с Усиком.