"Я прекрасно провел время": Джошуа поделился впечатлениями от визита в Украину

Британский боксер Энтони Джошуа вместе с Александром Усиком посетил Украину. После поездки он поделился своими впечатлениями с поклонниками.

Он поблагодарил Усика за теплый прием и помощь в организации поездки на турнир Rising Stars. Бывший чемпион мира в супертяжелом весе опубликовал в инстаграм сторис, в которой рассказал о своих эмоциях от пребывания в стране.

Что сказал Джошуа о визите в Украину?

Британскому боксеру понравилось в Украине и пообещал приехать еще.

Украина, я прекрасно провел время. Спасибо за теплый прием и гостеприимство. Александр Усик и Ready to Fight, спасибо за приглашение. До следующей встречи,

– рассказал Джошуа.

Энтони Джошуа о поездке в Украину / Фото скриншот инстарам сторис Джошуа

Что известно о визите Джошуа в Украину?