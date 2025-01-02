Легендарный Холифилд назвал боксера, который был сильнее Тайсона

Эвандер Холифилд поделился мнением относительно Майка Тайсона. Легендарный американский супертяжеловес считает, что есть боксер, который был сильнее, чем "Железный майк".

Майк Тайсон является одним из культовых боксеров своей эпохи. Однако, его соотечественник выделил другого спортсмена в супертяжелом весе, сообщает 24 канал со ссылкой на Fight Hype.

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Кто сильнее Тайсона?

Эвандер Холифилд считает, что Джордж Форман был сильнее и лучше, чем Майк Тайсон. Именно ему принадлежит рекорд, как самому старшему чемпиону в хевивейте.

Кто был лучше Майка Тайсона? Джордж Форман. Гораздо сильнее, хотя был он и гораздо большим,

– сказал Холифилд.

Справка. Джордж Форман становился чемпионом Олимпиады 1986 года. Также он был чемпионом мира по версии WBC, WBA и IBF.

Напомним, что Эвандер Холифилд встречался с Джорджем Форманом в 1991 году. Тогда он защитил все три чемпионских титула, победив соотечественника по решению судей.