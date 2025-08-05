Бывший многократный чемпион мира Эвандер Холифилд высказал свое мнение относительно лучших панчеров в истории бокса. Легендарный экс-боксер назвал одного бывшего соперника.

Эвандер Холифилд выбрал Джорджа Формана. Американский бывший боксер вспомнил бой против Формана, который состоялся 19 апреля 1991 года в Атлантик-Сити (США), пишет 24 Канал со ссылкой на SecondsOut Boxing News.

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Кто самый сильный панчер в истории по версии Холифилда?

Тот поединок закончился победой Холифилда. Эвандер защитил пояса чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBC, WBA и IBF по итогам всех 12 раундов.

Холифилд рассказал об ударе в 11-м раунде, когда подумал, что Форман выбил ему все зубы.

Сильнее всего меня ударил Джордж Форман. Он ударил меня один раз в одиннадцатом раунде, а я повернулся в угол и сказал: "Он выбил мне все зубы?"

– рассказал Холифилд.

Что такое панчер? Это боксер, который имеет собственный коронный удар. Панчерами называют виртуозных боксеров, которые в совершенстве владеют своим основным ударом.

К слову. Джордж Форман провел на профи-ринге 81 бой, в которых оформил 76 побед (68 – нокаутом) при 5-ти поражениях. К сожалению, 21 марта 2025 года сердце бывшего боксера перестало биться. Ему было 76 лет.

Что касается Холифилда, то Эвандер отбоксировал в профессионалах 57 поединков: 44 победы (29 – нокаутом), 10 поражений, 2 мировых и один бой был такой, что не состоялся.