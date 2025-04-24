Еще в феврале текущего года боксеры приняли участие в пресс-конференции и дуэли взглядов. Официальное мероприятие закончилось скандалом, из-за поступка Криса Юбенка-младшего, который ударил яйцом в лицо Конора Бенна.

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Сколько заработают боксеры

Этот момент добавил интриги данному противостоянию. Поэтому болельщики бросились покупать билеты на вечер бокса. 23 апреля стало известно, что боксерское событие соберет аншлаг, все билеты проданы.

Теперь стало известно, сколько боксеры заработают за поединок. Сообщается, что общий гонорар боксеров за бой составит более 18 миллионов фунтов. По информации Independent, разделение гонорара будет 60 на 40 в пользу Юбенко-младшего, пишет 24 Канал.

Следует напомнить, что Криса наказали за удар яйцом своего будущего соперника. Юбенко-младшего оштрафовали на 100 тысяч фунтов.