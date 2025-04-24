Ще у лютому поточного року боксери взяли участь у пресконференції та дуелі поглядів. Офіційний захід закінчився скандалом, через вчинок Кріса Юбенка-молодшого, який вдарив яйцем в обличчя Конора Бенна.

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Скільки зароблять боксери

Цей момент додав інтриги даному протистоянню. Тому уболівальники кинулись купувати квитки на вечір боксу. 23 квітня стало відомо, що боксерська подія збере аншлаг, усі квитки продані.

Тепер стало відомо, скільки боксери зароблять за поєдинок. Повідомляється, що загальний гонорар боксерів за бій складе понад 18 мільйонів фунтів. За інформацією Independent, поділ гонорару буде 60 на 40 на користь Юбенка-молодшого, пише 24 Канал.

Слід нагадати, що Кріса покарали за удар яйцем свого майбутнього суперника. Юбенка-молодшого оштрафували на 100 тисяч фунтів.